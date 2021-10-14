أرسلان اتصل بالرئيس برّي والمعاون السياسي للسيّد نصرالله

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، أنّ رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه برّي، وقدّم التعزية بالشهداء الذين سقطوا في الإشكال الذي وقع صباح اليوم في منطقة الطيونة.كذلك، اتصل أرسلان بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.