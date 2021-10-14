السعودية تعلّق على أحداث الطيونة.. هذا ما قالته

أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، مؤكدة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني.

واذ أعربت الخارجية عن تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، شددت على ان الشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه وانماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.