لبنان

سقوط طفلة من ارتفاع 3 امتار في برج العرب... ماذا عن حالتها الصحية؟

Lebanon 24
15-10-2021 | 00:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفلة من ارتفاع 3 امتار في بلدة برج العرب العكارية، ووصفت حالتها الصحية بالمستقرة وتم نقلها الى مركز اليوسف.
المصدر: لبنان 24
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برج العرب

مركز اليوسف

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