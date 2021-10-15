"التيار": ضربة عالحافر وضربة عالمسمار

لا يُحسد "التيار الوطني الحر "على الاحراج الذي سببته له تطورات الامس، فهو، من جهة "يحمل لواء" معركة الدفاع عن القاضي طارق البيطار وفي الوقت ذاته مرتبط بحسابات سياسية وانتخابية مع الفريق المطالب باقالة القاضي. وقد ترجم هذا الاحراج في موقفين حملا دلالات لافتة. فصباحا اعلن رئيس " التيار" جبران باسيل من بكركي " ان حرية التعبير عن الرأي مقدسة ونحن نحترمها ولكن لا يمكن أن يفرض أحد رأيه فرضا على الآخرين"، ليعود بيان " التيار "ليلا الى الموازنة بين إدانة "الاعتداء المسلح على أناس أرداوا التعبير عن رأيهم"، وبين إعادة التأكيد على أنه "من غير الجائز أن يسمح طالبو التعبير عن رأيهم لأنفسهم بفرضه بالقوة على الآخرين".

بالتوازي وجهت قيادة " التيار" تعميما الى الحزبيين والمناصرين تحت عنوان "توجيهات اعلامية وسياسية" جاء فيها:

"التيار هو مع التحقيق القضائي العدلي ومع استكماله حتى النهاية وتوفير كل ما يلزمه من تسهيلات بما فيها رفع الحصانات ، ومع ان يطال كافة جوانب الجريمة دون الاكتفاء بالاهمال الاداري والوظيفي؛ وهو بشكل بديهي، مع عدم تسييس التحقيق واستهداف احد فيه وعدم اعتماد اي استنسابية فيه.

التيار مع حرية الرأي وأحقية التعبير عنه بكافة الطرق السلمية، من دون ان يسمح لأحد ان يمنع اصحابه من ذلك وبطريقة غير سلمية خاصةً؛ ومن دون ان يسمح ذلك الحق لأصحابه ان يفرضوه فرضاً على الآخرين؛

ما حصل اليوم هو اعتداء مسلّح ومرفوض على اناس ارادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم على هذا الرأي.

ان الحل النهائي هو بمتابعة التحقيق القضائي العدلي وكشف الحقيقة حول انفجار المرفأ؛ وان اي تشكيك بعمل المحقق العدلي او كفّه عن العمل، وهو امر مشروع قضائياً، يكون عبر الوسائل والقنوات القضائية، وليس بالإخلال بمبدأ فصل السلطات، حيث القضاء سلطة مستقلة؛ ولا يكون ايضاً بالتهديد والوعيد في الاعلام والشارع، بل يكون بإظهار مكامن الخلل للرأي العام واقناعه بصوابية رأي أصحابه".

وطلب "التيار" في التعميم من كل المسؤولين الحزبيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي التقيد بهذه التوجيهات والعمل بها".