لبنان

مجهولون يطلقون النار ليلا في بلدة جنجلايا قضاء صيدا

Lebanon 24
15-10-2021 | 01:27
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن ‏سيارة مجهولة رباعية الدفع اقدمت على اطلاق النار ليلا في بلدة جنجلايا قضاء صيدا وفرت الى جهة مجهولة.
وقد تسببت بحال من الهلع لدى الاهالي.
المصدر: لبنان 24
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جنجلايا

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