مجهولون يطلقون النار ليلا في بلدة جنجلايا قضاء صيدا

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن ‏سيارة مجهولة رباعية الدفع اقدمت على اطلاق النار ليلا في بلدة جنجلايا قضاء صيدا وفرت الى جهة مجهولة.

وقد تسببت بحال من الهلع لدى الاهالي.