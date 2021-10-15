لبنان

"على خلفية ركن سيارة"...اشكال وإطلاق نار في هذه المنطقة

Lebanon 24
15-10-2021 | 01:43
A-
A+
Doc-P-875279-637698846651504232.jpg
Doc-P-875279-637698846651504232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكال ليلا في قبة - حلبا بين عائلتين على خلفية ركن سيارة، تطور الى تضارب بالأيدي وإطلاق رصاص، مما أدى الى إصابة شخصين إصابات طفيفة، نقلهما الأهالي الى أحد مستشفيات حلبا للمعالجة.

ولاحقا أضرمت النار في باحة منزل على خلفية الإشكال، وعلى الفور حضرت الى المكان آليتان تابعتان لمركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني، وعمل عناصرها على إخماده قبل وصول النيران الى الداخل.

وأدى تجمهر عدد كبير من المواطنين الى إزدحام كبير على طريق عام حلبا - القبة (راس حلبا)، حيث عملت شرطة البلدية على تنظيم السير، وحضرت عناصر من القوى الأمنية، وبعد تدخل الأهالي فض الإشكال وعادت الأمور الى طبيعتها .
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2021-10-15
04:57 | 2021-10-15
04:44 | 2021-10-15
04:39 | 2021-10-15
04:30 | 2021-10-15
04:30 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website