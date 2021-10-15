الأحرار: ازاحة البيطار سيشكل ازاحة للعدالة

دانت امانة الاعلام في حزب الوطنيين الأحرار، في بيان "التظاهر السلمي ظاهرياً والمسلح بالواقع بدليل الافلام المصورة التي تظهرالحقيقة".وأكدت وجوب الالتزام بالدستور وبفصل السلطات ويلفت بان ازاحة، لا سمح الله ، القاضي طارق البيطار سيشكل ازاحة للعدالة وازالة نهائية لسلطة الدولة .وطلبت من السلطات الامنية اجراء التحقيقات بكل تجرد وليس التسرع بالاستنتاجات كما فعل وزير الداخلية وهو قاضٍ يعلم انه لا يجوز استباق التحقيق ، كما يعلم ان الدفاع عن النفس مكرّس في قوانين العالم وفي قانون العقوبات اللبناني .ورأت أن السلاح غير الشرعي تحت ستار المقاومة وتحرير الاراضي المحتلة لا يستعمل الا في الداخل للسيطرة على القرارات وعلى مقومات البلد، مضيفة ان الشعب اللبناني معروف بصبره الطويل لكن كما الكل يعلم للصبر حدود .