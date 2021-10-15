يونان للمسؤولين: حكّموا ضميركم وحسّكم الوطني

ناشد بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان المسؤولين أن "يحكموا ضميرهم وحسهم الوطني ويعلوا خير الوطن والمصلحة العليا فوق كل اعتبار آخر"، وأعلنت أمانة سر البطريركية في بيان، أنه "فور وصول البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، إلى كنيسة مار يوحنا الرسول في مدينة أرنهم - هولندا، حيث سيقوم بزيارة راعوية لتفقد المؤمنين هناك، رفع الصلاة من أجل لبنان إثر حصول الأحداث الأمنية المؤسفة والمدانة والتي روعت المواطنين في العاصمة بيروت، ومن ضمنها في المنطقة المحيطة بمقر الكرسي البطريركي وكاتدرائية سيدة البشارة. وتضرع غبطته إلى الرب يسوع، بشفاعة أمه مريم العذراء سيدة النجاة، سائلاً إياه أن يبسط أمنه وسلامه في لبنان، ويعيد الهدوء والاستقرار إلى ربوعه، طالباً الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى، وشاكراً الله على سلامة المواطنين".