محمد جمال تامر ضحية جديد لإشكال الطيونة (صورة)

افادت مندوبة لبنان 24 عن وفاة محمد جمال تامر، فجر اليوم الجمعة بعد تعرضه للقنص في الطيونة اثناء توجهه للاعتصام امس.

يذكر ان الشاب من بلدة بنهران - الكورة ومن سكان بيروت .