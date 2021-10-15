لبنان

محمد جمال تامر ضحية جديد لإشكال الطيونة (صورة)

Lebanon 24
15-10-2021 | 01:58
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افادت مندوبة لبنان 24 عن وفاة محمد جمال تامر، فجر اليوم الجمعة بعد تعرضه للقنص في الطيونة اثناء توجهه للاعتصام امس.
 
يذكر ان الشاب من بلدة بنهران - الكورة ومن سكان بيروت .
 
 
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محمد جمال تامر

الطيونة

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