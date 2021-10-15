لبنان

لقاءات من دون فائدة.. "انتهى الحديث"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-10-2021 | 02:15
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اعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن "كل ما يجري اليوم من اتصالات ولقاءات مع قيادات سياسية في ما يتعلق بموضوع الكوتا النسائية بات من دون فائدة، خصوصاً وان هذا الموضوع سقط في اللجان النيابية المشتركة ولن يطرح على التصويت في الجلسة العامة التي ستعقد قريباً، حتى الآن".

ووصفت المصادر السياسية هذه اللقاءات "بأنها لزوم ما لا يلزم وأنها تأخرت كثيراً في التوقيت، لأنه كان يجب ان تكون قد تمت منذ مدة طويلة، قبيل طرح هذا الموضوع على التصويت لتأمين مروره"، مشيرة الى "ان هذا الأمر يدل على ان الطبقة السياسية لا تريد تمرير هذا الموضوع وكل ما يجري لا يتعدى كونه حركة لحفظ ماء الوجه".

المصدر: لبنان 24

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