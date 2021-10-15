ما هي الحصيلة شبه النهائية لأحداث الطيونة؟ الصليب الأحمر يعلن الارقام

أعلن الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة في حديث لاذاعة "صوت لبنان" أن الحصيلة شبه النهائية لأحداث الطيونة أمس، سجلت 7 قتلى و 32 جريحاً وبعضهم في حال حرجة.