"تجار بدارو": للإقفال العام التزاماً بالحداد على ضحايا أحداث الطيونة

أسِفت الهيئة التنفيذية في لجنة تجار بدارو للأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة بدارو، يوم الخميس، وسقط ضحيتها شهداء رحمهم الله وجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل.

وفي بيان لها عقب اجتماعها برئاسة جورج البراكس، شكرت اللجنة "الجيش لأخذه زمام الامور وسيطرته بسرعة على الوضع كما اننا نطالب القوى الامنية والعسكرية ضبط الامن في المسقبل".

وأضاف البيان: " ولما كان قد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية قضت بـ"إعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات اليوم الجمعة، لذلك، تدعو اللجنة أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والمطاعم الموجودة في بدارو الى الإقفال التام يوم الجمعة في 15 تشرين الاول 2021، حداداً على أرواح الشهداء وتعبيراً عن تعاطفنا العميق مع عائلاتهم متوجهين إليهم بأحر التعازي آملين ان يسكب الله عليهم نعمة الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بان يستعيد الجرحى صحتهم وعافيتهم ليعودوا الى عائلاتهم واعمالهم".



