لبنان

كيف تبدو الأجواء اليوم في الطيونة؟

Lebanon 24
15-10-2021 | 02:32
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يسود الهدوء الحذر صباح اليوم الجمعة في محيط منطقة الطيونة حيث شهدت اشتباكات امس.
وفيما حركة السير شبه طبيعية في المنطقة، لا تزال اثار الرصاص والقنص واضحة على المباني السكنية.
الى ذلك، اشار الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 الى سقوط 7 ضحايا و 32 جريحا نتيجة الاشتباكات، لافتا الى ان بعض الجرحى اصاباتهم بليغة.
في هذا الوقت، يشهد لبنان إقفالا عاما اليوم الجمعة بموجب مذكرة رسمية اصدرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لكل  الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة والجامعات والمصارف حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيحة أحداث امس في الطيونة.
من جهتها، أصدرت جمعية المصارف بيانا أعلنت فيه إغلاق المصارف يوم الجمعة الواقع في 15 تشرين الأول 2021 حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الأحداث المؤلمة أمس، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وبحسب المعلومات، فان تشييع ضحايا اشتباكات الأمس سيتم اليوم، اعتباراً من الساعة 11 من قبل الظهر.
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