عراجي: علنا نتعظ

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر كاتباً: عاصرت جزء من الحرب الأهلية اللبنانية بعد ١٩٨٠ خلال تخصصي بمستشفى الجامعةالامريكية، ايام صعبة ومريرة وقصص مؤلمة وحزينه لا ازال اتذكرها بالم وحسرة على مشاهداتنا لاطفال ونساء وناس ابرياء تمزقت اجسادهم.ماحصل البارحة اعادني بالذاكرة الى تلك الحقبة مجرد تذكير لعلنا نتعظ لعدم تكراراها.

عاصرت جزء من الحرب الأهلية اللبنانيةبعد ١٩٨٠ خلال تخصصي بمستشفى الجامعةالامريكية، ايام صعبة ومريرة وقصص مؤلمة وحزينه لا ازال اتذكرها بالم وحسرة على مشاهداتنا لاطفال ونساء وناس ابرياءتمزقت اجسادهم.ماحصل البارحة اعادني بالذاكرة الى تلك الحقبة

مجرد تذكير لعلنا نتعظ لعدم تكراراها — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) October 15, 2021