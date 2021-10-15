لبنان

عراجي: علنا نتعظ

Lebanon 24
15-10-2021 | 02:48
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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر كاتباً:  عاصرت جزء من الحرب الأهلية اللبنانية بعد ١٩٨٠ خلال تخصصي بمستشفى الجامعةالامريكية، ايام صعبة ومريرة وقصص مؤلمة وحزينه لا ازال اتذكرها بالم وحسرة على مشاهداتنا لاطفال ونساء وناس ابرياء تمزقت اجسادهم.ماحصل البارحة اعادني بالذاكرة الى تلك الحقبة مجرد تذكير لعلنا نتعظ لعدم تكراراها.
 
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