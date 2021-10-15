28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
علوش: هذا ما يقلقني
Lebanon 24
15-10-2021
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب مصطفى علوش أنه لا يمكن الحديث عن إجتياز الوضع الأمني هناك ضحايا إشتباكات، وما حصل البارحة خرج عن أي نوع من السيطرة ولأول مرة يكون هناك تبادل لإطلاق النار من جهتين، في حين أنه في السنوات الماضية كان إطلاق النار من جهة واحدة وهذا ما يقلقني.
وأضاف علوش في حديث لصوت لبنان أن الحكومة التي رُكّبت للتفاهم مع صندوق النقد الدولي وإستدراج بعض المساعدات لإدارة الأزمة ستكون ميتة سريرياً، لأنها وفي حال أزاحت القاضي طارق البيطار كما يريد حزب الله، فلا أحد سيمد يد المساعدة، كما أن هناك الكثير من العراقيل الداخلية التي قد تدفع الحكومة الى الإستقالة.
وتابع: إذا لم يعد عمل الحكومة خلال شهر على المسار الصحيح، فنحن ذاهبون الى عرقلة انتخابية وعرقلة في كل الملفات الإصلاحية.
تابع
الأكثر قراءة
اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد
Lebanon 24
اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد
14:19 | 2021-10-14
14/10/2021 02:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
06:00 | 2021-10-14
14/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟
09:45 | 2021-10-14
14/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاشتباكات.. كيف هي أجواء الطيونة الآن؟
Lebanon 24
بعد الاشتباكات.. كيف هي أجواء الطيونة الآن؟
11:23 | 2021-10-14
14/10/2021 11:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تعلّق على أحداث الطيونة وتنشر مجموعة من الصور
Lebanon 24
نجوى كرم تعلّق على أحداث الطيونة وتنشر مجموعة من الصور
08:45 | 2021-10-14
14/10/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2021-10-15
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
04:57 | 2021-10-15
الصعوبات التي تواجه الدفاع المدني بين عون و خطار
04:44 | 2021-10-15
بيان من وزارة الصحة عن ضحايا وجرحى أحداث الطيونة.. كم بلغ عددهم؟
04:39 | 2021-10-15
هذا ما عرضه عون مع وزير العدل
04:30 | 2021-10-15
بالصور... ضحيتا الطائرة المنكوبة في حالات
04:30 | 2021-10-15
"حزب الله" مصر على موقفه وهذا تقييم الربح والخسارة لديه
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
15/10/2021 12:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
15/10/2021 12:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
15/10/2021 12:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact