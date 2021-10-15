علوش: هذا ما يقلقني

أكد النائب مصطفى علوش أنه لا يمكن الحديث عن إجتياز الوضع الأمني هناك ضحايا إشتباكات، وما حصل البارحة خرج عن أي نوع من السيطرة ولأول مرة يكون هناك تبادل لإطلاق النار من جهتين، في حين أنه في السنوات الماضية كان إطلاق النار من جهة واحدة وهذا ما يقلقني.وأضاف علوش في حديث لصوت لبنان أن الحكومة التي رُكّبت للتفاهم مع صندوق النقد الدولي وإستدراج بعض المساعدات لإدارة الأزمة ستكون ميتة سريرياً، لأنها وفي حال أزاحت القاضي طارق البيطار كما يريد حزب الله، فلا أحد سيمد يد المساعدة، كما أن هناك الكثير من العراقيل الداخلية التي قد تدفع الحكومة الى الإستقالة.وتابع: إذا لم يعد عمل الحكومة خلال شهر على المسار الصحيح، فنحن ذاهبون الى عرقلة انتخابية وعرقلة في كل الملفات الإصلاحية.