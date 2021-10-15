لبنان

بيان لتجمّع رجال وسيدات الأعمال في لبنان حول أحداث الطيونة... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-10-2021 | 03:05
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عقد مجلس ادارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال في لبنان RDCL اجتماعاً طارئاً في مقرِه في وسطِ بيروت لبحثِ المستجداتِ الأمنيةِ الأخيرةِ المستنكرةِ، مُبدياً أسفهِ الشديدِ لسقوطِ ضحايا وجرحى ولإرهاب النّاس في بيوتهم والأطفال في مدارِسهم، إضافةً إلى الدمارِ والخرابِ الذي زاد في معاناةِ اللبنانيين وذكّرهم بالحربِ الأهلية وأثّر مباشرةً وسلبياً على ما تبقّى من اقتصادٍ مترنّح. 

وأشار في بيان الى أن تجمّع رجال وسيدات الأعمال في لبنان RDCL يستنكرُ هذه الأحداث ويطالبُ الجميع بالالتفافِ حول الجيش اللبناني في الحفاظ على السلم الاهلي والسيادةِ الوطنيةِ، وحصر السلاحِ بالقوى الأمنيةِ اللبنانية والتأكيد على الأهمّية القصوى في استمرار عمل الحكومةِ للمضي بالإصلاحات الضرورية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخاباتِ النيابيةِ الشفّافةِ في وقتها.

كما دعا التجمّع الى احترام استقلالية القضاءِ وتطبيق مبدأ فصل السلطات، ويدين بشّدة كل مظاهر التطرف المذهبي المقيت والبعيد كل البعد عن قناعاتنا ومبادئنا وإرادتنا الواحدة في لبنانٍ يحترم التعدُّدِيّة ويتميّزُ بتنوّعِه وسيادة القانون.
 
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