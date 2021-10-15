لبنان

"حزب الله" مصر على موقفه وهذا تقييم الربح والخسارة لديه

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
15-10-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-875321-637698908717018516.jpeg
Doc-P-875321-637698908717018516.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حتى ساعات متأخرة من مساء امس، استمرت اتصالات التهدئة الميدانية والتي نجحت في منع تفلت الاشتباك المسلح الذي تبع اطلاق النار على المتظاهرين المتجهين الى قصر العدل للاعتراض على قرارات القاضي طارق البيطار.

تقول مصادر مطلعة قريبة من "حزب الله" ان ما حصل امس كان كمينا مدبرا، وان الهدف منه مشابه للهدف المرسوم في كمين خلدة الذي حصل قبل اسابيع، اي توريط "حزب الله" في اشتباك اهلي داخلي لا ينتهي.

وترى المصادر ان إدخال الحزب في حرب اهلية واستنزافه بات هدفا مشخصا لدى قيادته منذ تظاهرة السادس من حزيران العام ٢٠٢٠، اذ كان متوقعا حصول احداث متفرقة لجر الحزب للرد في الداخل.

وتعتبر المصادر ان تشخيص الحزب للحدث امس، دفعه الى الابتعاد عن واجهة الاشتباك المباشرة، حيث تصدرت حركة امل للمعركة او المناوشات، علما ان كثر يحملون الحزب مسؤولية ما حصل لمجرد انه قرر الذهاب بعيدا في حراكه الشعبي ضد القاضي البيطار في قضية حساسة مثل انفجار المرفأ.

لكن من الواضح ان "حزب الله" وضع اعتبارات كثيرة جانبا في كباشه مع المحقق العدلي فلم يأبه مثلا لحليفه المسيحي ولم يراعه، وبحسب المصادر فإن التعاطي مع ما حصل لن يكون مشابها للتعاطي مع حادثة خلدة.

وترى المصادر الى ان الحزب ينظر للاشكال بإعتباره اشتباكا سياسيا مباشرا مع الاميركيين من اجل رسم قواعد اشتباك جديدة وتحديد توازنات القوة في الداخل اللبناني، وعليه فإن حسابات الربح والخسارة تبدو اكثر تعقيدا من حسابات الاشتباك في خلدة...

في المقابل هناك وجهة نظر معارضة تعتبر ان "حزب الله"، سواء تدخل في الاشتباك او لم يتدخل، خسر من رصيده الشعبي او اقله راكم على خسارته السابقة في الشارع المسيحي، حيث استطاعت "القوات اللبنانية"شد العصب بشكل واضح في حين وضع الحزب نفسه في مواجهة القاضي البيطار.

بحسب هذه النظرية فإن الحزب اصاب حلفاءه في الشارع المسيحي بشكل كبير في اطار مواجهته مع الاميركيين، وعليه يمكن  ان تكون خسائره في هذه المعركة اكبر من الخسائر التي يحاول تجنبها عبر الانتخابات.
 

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:02 | 2021-10-15
05:00 | 2021-10-15
04:57 | 2021-10-15
04:44 | 2021-10-15
04:39 | 2021-10-15
04:30 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website