لبنان

"تنحي البيطار".... هذا ما اوضحته رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
15-10-2021 | 03:47
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نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكره احد الاعلاميين عن زيارة قام بها القاضي طارق بيطار الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ.
 
وأكد مكتب الإعلام ان هذا الخبر مختلق ولا اساس له من الصحة لاسيما وان الرئيس عون لم يلتق القاضي بيطار مطلقاً.
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