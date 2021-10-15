"المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة"... رسالة من وهاب إلى أبناء الجبل

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على تويتر:



"الى كل أبناء الجبل على كل انتماءاتكم سنحافظ على الجبل كواحة أمان ضمن تنوعه السياسي والحزبي والخيار هو الجيش والدولة والمطلوب من الجميع التعاون مع المؤسسات الأمنية . المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة. وأتمنى على جميع الحزبيين التعاون مع القوى الأخرى لمصلحة الأهل."

الى كل أبناء الجبل على كل انتماءاتكم سنحافظ على الجبل كواحة أمان ضمن تنوعه السياسي والحزبي والخيار هو الجيش والدولة والمطلوب من الجميع التعاون مع المؤسسات الأمنية . المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة. وأتمنى على جميع الحزبيين التعاون مع القوى الأخرى لمصلحة الأهل. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 15, 2021