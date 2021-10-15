"المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة"... رسالة من وهاب إلى أبناء الجبل

الى كل أبناء الجبل على كل انتماءاتكم سنحافظ على الجبل كواحة أمان ضمن تنوعه السياسي والحزبي والخيار هو الجيش والدولة والمطلوب من الجميع التعاون مع المؤسسات الأمنية . المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة. وأتمنى على جميع الحزبيين التعاون مع القوى الأخرى لمصلحة الأهل.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 15, 2021
الى كل أبناء الجبل على كل انتماءاتكم سنحافظ على الجبل كواحة أمان ضمن تنوعه السياسي والحزبي والخيار هو الجيش والدولة والمطلوب من الجميع التعاون مع المؤسسات الأمنية . المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة. وأتمنى على جميع الحزبيين التعاون مع القوى الأخرى لمصلحة الأهل.