لبنان

كيف علقت روسيا على أحداث الطيونة؟

Lebanon 24
15-10-2021 | 04:21
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دعت وزراة الخارجية الروسية السياسيين اللبنانيين إلى ضبط النفس والعمل البنّاء بعد أحداث إطلاق النار التي حصلت يوم أمس الخميس.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "إن موسكو قلقة للغاية بشأن تنامي التوتر السياسي في لبنان. ونتوقع أن تواجه الحكومة المشكلة برئاسة نجيب ميقاتي هذا التحدي الخطير بعمل كبير وأن لاتسمح بتدهور الوضع في البلاد".

وأضاف البيان: "ندعو جميع السياسيين اللبنانيين إلى إظهار ضبط النفس والتمتع بالحكمة والعودة إلى العمل البنَاء المشترك من أجل حل القضايا الراهنة على الأجندة الوطنية على أساس الاحترام المتبادل والتوافق، وبدون تدخل خارجي".
كما وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.
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