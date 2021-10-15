لبنان

رصاص وقذائف صاروخية... ماذا جرى في شليفا؟

Lebanon 24
15-10-2021 | 04:20
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 أعلن رئيس بلدية شليفا يوسف رعيدي وأهالي البلدة في بيان، أن "مسلحين على متن سيارتين أقدموا مساء أمس على إطلاق الرصاص وقذائف صاروخية في إتجاه البلدة من المدخل الغربي، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مما أدى إلى إحداث حال من الذعر بين أهالي البلدة الآمنين في بيوتهم، وحالة من الإستنفار والغليان بين أبناء البلدة".

وأضاف: "إننا نضع هذا الإعتداء المستهجن بعهدة الجيش والقوى الأمنية والقضائية، لإتخاذ الإجراء اللازم بحق المعتدين الذين يعبثون بالأمن والسلم الأهلي والعيش المشترك، الذي تعتبر شليفا من رموزه وأركانه".

وختم رعيدي: "إننا نتقدم بأحر التعازي القلبية من إخوتنا ذوي الشهداء الأبرياء الذين سقطوا إثر الإعتداء الذي حصل على المتظاهرين أمام قصر العدل في بيروت، راجين الله الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ وطننا من كل أذى، وأن يعم السلام كل أراضيه".
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