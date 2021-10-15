الصعوبات التي تواجه الدفاع المدني بين عون و خطار

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون مدير عام الدفاع المدني ريمون خطّار واطّلع منه على الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، وهنأ عناصره ومتطوعيه على الجهود التي يبذلونها في المهمات التي توكل إليهم رغم الظروف الصعبة.