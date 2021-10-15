لبنان

الصعوبات التي تواجه الدفاع المدني بين عون و خطار

Lebanon 24
15-10-2021 | 04:57
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التقى رئيس الجمهورية ميشال عون مدير عام الدفاع المدني ريمون خطّار واطّلع منه على الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، وهنأ عناصره ومتطوعيه على الجهود التي يبذلونها في المهمات التي توكل إليهم رغم الظروف الصعبة.
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عون

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