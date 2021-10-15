إيران تعلق على أحداث الطيونة.. هذا ما قالته

ذكرت قناة "برس تي.في" الحكومية في إيران على "تويتر"، أن "طهران تدين مقتل محتجين في لبنان"، في إشارة إلى أحداث الطيونة، يوم أمس.



ونقلت وكالة "الأنباء الإيرانية" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله "ان ايران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز على الفتن المتجذرة في الكيان الصهيوني"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".