ضربوه وسرقوه... هذا ما حصل مع أحد عناصر الجيش

تعرض أحد عناصر مخابرات الجيش في بلدة "بوداي" غربي بعلبك لعملية سرقة، حيث أقدم مجهولون على سلبه مبلغا من المال بالاضافة الى سرقة سيارته ومسدسه "الأميري" بعدما اشبعوه ضربًا والقوه في قارعة الطريق وفرّوا الى جهة مجهولة.