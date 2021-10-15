لبنان

ضربوه وسرقوه... هذا ما حصل مع أحد عناصر الجيش

Lebanon 24
15-10-2021 | 05:06
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تعرض أحد عناصر مخابرات الجيش في بلدة "بوداي" غربي بعلبك لعملية سرقة، حيث أقدم مجهولون على سلبه مبلغا من المال بالاضافة الى سرقة سيارته ومسدسه "الأميري" بعدما اشبعوه ضربًا والقوه في قارعة الطريق وفرّوا الى جهة مجهولة.
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الجيش

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