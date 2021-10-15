لبنان

الجيش ينتشر في الطيونة ومحيطها

Lebanon 24
15-10-2021 | 05:11
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أفادت المعلومات عن قيام الجيش بوضع حواجز عند مداخل فرن الشباك والطيونة وعين الرمانة والعدلية.

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