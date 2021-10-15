لبنان

اللواء ابراهيم التقى سفير العراق

Lebanon 24
15-10-2021 | 06:16
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه صباح اليوم، سفير العراق حيدر شياع البراك في زيارة تعارف، وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع وشؤون الجالية العراقية وفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين الأمن العام والسفارة العراقية.
 
 
 
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عباس ابراهيم

لبنان

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