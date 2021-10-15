اللواء ابراهيم التقى سفير العراق

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه صباح اليوم، سفير العراق حيدر شياع البراك في زيارة تعارف، وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع وشؤون الجالية العراقية وفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين الأمن العام والسفارة العراقية.