فياض استقبل سفير العراق في لبنان

إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفير العراق لدى لبنان حيدر شياع البراك ووفد من السفارة في زيارة بروتوكولية هي الأولى منذ تسلّمه مهامه الوزارية .وتركّز البحث حول موضوع الفيول العراقي ، وكيفية تسريع عمليات نقله الى لبنان وإمكانية زيادة كميّاته لتوفير ساعات تغذية إضافية .كما كان اللقاء مناسبة جدّد خلالها السفير العراقي دعم بلاده للبنان والإستعداد لمزيد من المبادرات تمتيناً لعلاقات الصداقة بين البلدين .