لبنان

فياض استقبل سفير العراق في لبنان

Lebanon 24
15-10-2021 | 06:33
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إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفير العراق لدى لبنان حيدر شياع البراك ووفد من السفارة في زيارة بروتوكولية هي الأولى منذ تسلّمه مهامه الوزارية .

وتركّز البحث حول موضوع الفيول العراقي ، وكيفية تسريع عمليات نقله الى لبنان وإمكانية زيادة كميّاته  لتوفير ساعات تغذية إضافية .

كما كان اللقاء مناسبة جدّد خلالها السفير العراقي دعم بلاده للبنان والإستعداد لمزيد من المبادرات تمتيناً لعلاقات الصداقة بين البلدين .
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