في حلبا.. مجهولون يسرقون بطاريّات الطاقة الشمسيّة

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ مجهولين يسرقون في ساعات متأخرة من الليل في مدينة حلبا بطاريات الطاقة الشمسية.وناشد الأهالي المعنيين ومحافظ عكار عماد اللبكي الموكل بمهام بلدية حلبا المنحلة، القيام بإجراءات للمراقبة وإلقاء القبض على السارقين، للحفاظ على ما تبقى منها، لأنها السبيل الوحيد لإنارة الشوارع والطرق خصوصا في ظل الإنقطاع المستمر للكهرباء.