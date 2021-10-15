لبنان

نقابة باصات نقل الطلاب جنوباً طالبت بدعم صفيحة البنزين

Lebanon 24
15-10-2021 | 06:40
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طالبت نقابة باصات نقل الطلاب في الجنوب في بيان، وزارة الاشغال العامة والنقل بدعم صفيحة البنزين للباصات العاملة في مجال نقل الطلاب، أسوة بسائقي السيارات العمومية، "لان هذا الأمر ينهك أولياء الأمور ويزيد أعباءهم".

ودعت النقابة الى "إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى لأنه سيؤدي إلى انخفاض أسعار بدلات النقل في المناطق، فسائقو الباصات يتحملون خسائر كبيرة ايضا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتسبب بارتفاع كبير لأسعار قطع الغيار عند أي صيانة يقوم بها السائق"، مناشدة الوزارة "إقرار دعم المازوت والبنزين بسعر لا يزيد عن 100000 ليرة للصفيحة، لأن من شأن هذا الدعم أن يؤدي إلى انخفاض كلفة نقل التلاميذ على الأهل".
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