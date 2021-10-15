جريحان بانقلاب شاحنة على طريق كفرحبو - إيزال

أصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، جراء انقلاب شاحنة نقل "بيك اب" على الطريق التي تربط بين بلدتي إيزال وكفرحبو في الضنية.وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارىء والإغاثة على إسعافهما ونقلهما إلى مركز الشمال الإستشفائي في زغرتا ومستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.