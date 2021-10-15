لبنان

عثمان يلتقي مسؤولاً فرنسياً.. من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
15-10-2021 | 07:54
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، قبل ظهر اليوم، مدير التعاون الأمني والدفاعي (DCSD) في وزارة الخارجية الفرنسية الجنرال ثيري مارشاند على رأس وفد، في زيارةٍ جرى خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
 
 
يُشار إلى أنّ مارشاند التقى، أمس، قائد الجيش العماد جوزف عون، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل دعم الجيش اللبناني.
 
 
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