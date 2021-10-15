وفد من تجمع أصحاب المولدات التقى السعودي

زار وفد من تجمع أصحاب المولدات في صيدا والجوار رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مطالبا بانصافهم بإعادة النظر بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، كون السعر الوسطي المعتمد للمازوت في قرار الوزارة لم يكن متوافرا في الأسواق، إضافة إلى أن الرسم الثابت على الاشتراك (العداد)، ما زال يعتمد على صرف 1500 ل.ل. وليس 20 ألف ل.ل. كما هو واقع اليوم .وبحسب الوفد، فقد وعد السعودي بمتابعة الأمر والتشاور مع المعنيين بهذا الخصوص.