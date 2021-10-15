لبنان

بري تلقى مزيداً من الاتصالات المعزية بالشهداء وعرض الاوضاع العامة مع العريضي واستقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت

Lebanon 24
15-10-2021 | 08:32
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تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المزيد من الإتصالات المعزية بالشهداء الذين سقطوا بالأمس ومن المعزين الرئيس ميشال سليمان، رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان وعدد من القيادات السياسية والحزبية والروحية .

 على صعيد آخر إستقبل رئيس المجلس النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وآخرها ما حصل بالامس عند مستديرة الطيونة .

 كما استقبل الرئيس بري الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام آية الله الدكتور الشيخ رضا رمضاني وعدد من اعضاء المجمع بحضور السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروز نيا .
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