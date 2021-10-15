أبو فاعور زار مركز نفوس راشيا: مستعدون للمساعدة لإنجاز معاملات المواطنين بسرعة

تفقد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، مركز نفوس راشيا، حيث اطلع من مأمور النفوس محمد القادري على وضع المركز وحاجاته، وسبل الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين، خصوصا اخراجات القيد، وغيرها من المعاملات الملحة والضرورية، في ظل ظروف صعبة تعاني منها مؤسسات الدولة، إن لجهة غياب الكهرباء او ندرة توفر المواد التشغيلية واللوجستية، إضافة الى عامل مناوبة الموظفين وانعكاساته على حسن سير العمل في المركز.وأجرى ابو فاعور اتصالاته مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات المركز من أجل تلبية خدمات أهالي المنطقة، وتسريع إنجاز المعاملات، مؤكدا على مساعدة المركز لتجاوز ازمته ضمن آلية عاجلة توافق عليها مع القادري بالتنسيق مع قائمقام راشيا نبيل المصري.وجال يرافقه وكيل داخلية البقاع الجنوبي في "التقدمي" رباح القاضي في المراكز الرسمية في سرايا راشيا، واطلع على حاجاتها، كما زار قادة الأجهزة الأمنية في السرايا وبحث معهم أوضاع مراكزهم وكيفية تعزيز استمرارها في تقديم الخدمات قبيل الدخول في فصل الشتاء، وأجرى اتصالات لتأمين التيار الكهربائي بما يخدم مصلحة المواطنين وإنجاز معاملاتهم، لا سيما في مركز الأمن العام، كما اطلع على واقع سجن راشيا وحاجاته.