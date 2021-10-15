لبنان

قائد الجيش التقى المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

Lebanon 24
15-10-2021 | 08:44
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة Joanna Wronecka، وتم تداول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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قائد الجيش

جوزاف عون

Joanna Wronecka

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