حادث سير مرّوع وسقوط جزء من مقهى... ماذا حصل على اوتوستراد الجنوب؟

وقع حادث سير على أوتوستراد الجنوب عند محلة أنصارية، حيث اصطدمت سيارة بمقهى على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة إمرأة بجروح خطيرة وسقوط أجزاء من المقهى وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان.