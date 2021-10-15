برسم وزارة التربية... التنمر في هذه المدرسة "على عينك يا تاجر" ​

تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة تلامذة داخل مرحاض واحدة من كبريات المدارس في لبنان وهم يمارسون نوعا من التنمر على واحد من زملائهم.ان "لبنان 24" وحرصا منه على خصوصية التلميذ المتنمر عليه، يمتنع عن نشر الفيديو ويطالب وزارة التربية والتعليم العالي بالتدخل الفوري ومتابعة الحادثة.