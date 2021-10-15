لبنان

العيادة المتنقّلة للجامعة اللبنانية الأميركية تطعّم لبنان!

Lebanon 24
15-10-2021 | 09:08
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في مهمّتها المستمرّة المتمثلة في الطب بإنسانيّة، أطلقت العيادة المتنقّلة للجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت حملة التوعية لـتطعيم لبنان بهدف توسيع الوعي الاجتماعي وتوفير لقاح COVID-19 Pfizer BioNTech لأكبر عدد ممكن من المواطنين اللبنانيين.

إنّ العيادة المتنقلة للجامعة اللبنانية الأميركية هي مبادرة إنسانية أبصرت النور بفضل جهود مشتركة لطاقم كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في الجامعة اللبنانيّة الأمريكية والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق.
في البداية، بدأت العيادة المتنقلة للجامعة اللبنانية الأميركية مهمّتها بالتوجّه إلى البلدات والقرى لتزويد المواطنين باختبارات الـ(PCR) مجانًا.

أمّا حملة "تطعيم لبنان" فقد بدأت في الأول من آب.

حتى الآن، أنهت العيادة المتنقلة للجامعة اللبنانية الأميركية أكثر من 20 مهمّة، زارت خلالها أكثر من 37 وجهة من جميع أنحاء لبنان ووفّرت أكثر من 21,000 لقاح Pfizer-BioNTech مجانيّ في أقلّ من شهر واحد.
 
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