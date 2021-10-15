إطلاق نار وقذائف صاروخية... ماذا يجري في حي الشراونة؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن إشكالا فرديا بين أفراد من عائلة "ج" في حي الشراونة، تطور إلى إطلاق نار وقذائف صاروخية، مما أدى إلى سقوط شظايا قذيفة في منزل مواطن من آل الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات. وتعمل قوة من الجيش على ملاحقة مطلقي النار.