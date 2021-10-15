7 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان... وهذا جديد الاصابات اليومية (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 632781.

كذلك، سُجلت 7 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8413.