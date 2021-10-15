لبنان

لجنة كفرحزير: لإعلان الكورة منطقة منكوبة بالسرطان وأمراض القلب

Lebanon 24
15-10-2021 | 09:49
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دعت لجنة كفرحزير البيئية لمناسبة يوم البيئة العربي، الى "إعلان قضاء الكورة منطقة منكوبة بالسرطان وأمراض القلب والدمار البيئي الشامل نتيجة الاجرام الهمجي الذي ارتكبته مصانع الترابة في شكا والهري"، مطالبة ب"محاكمة أصحابها بموجب قوانين الابادة الجماعية لاهل الكورة وقوانين ارتكاب مجازر ضد الانسانية والطبيعة".

وطالبت ب"منع استخدام الفحم الحجري والبترولي في مصانع الاسمنت"، مشددة على ضرورة "إنشاء شرطة شعبية بيئية ذات صلاحيات واسعة تنقذ لبنان من المعاناة البيئية القاتلة".
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