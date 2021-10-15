لبنان

الحجار جال على الفاعليات الروحية في صيدا

Lebanon 24
15-10-2021 | 09:50
A-
A+
Doc-P-875449-637699135237382669.jpg
Doc-P-875449-637699135237382669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال القائد الجديد لمنطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار على الفاعليات الروحية في مدينة صيدا، لمناسبة تسلمه مهامه في قيادة المنطقة.

واستهل جولته بزيارة مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان في دار الإفتاء الإسلامية، ومفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران في دار الإفتاء الجعفري.

ثم انتقل لزيارة راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد في مقر المطرانية، والتقى متروبوليت صور وصيدا ومرجعيون لطائفة الروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري.

وقد هنأت الفاعليات الروحية العميد الحجار بتوليه مهامه الجديدة آملين له التوفيق فيها.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:57 | 2021-10-15
10:59 | 2021-10-15
12:41 | 2021-10-15
11:46 | 2021-10-15
11:38 | 2021-10-15
12:18 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website