الحجار جال على الفاعليات الروحية في صيدا

جال القائد الجديد لمنطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار على الفاعليات الروحية في مدينة صيدا، لمناسبة تسلمه مهامه في قيادة المنطقة.واستهل جولته بزيارة مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان في دار الإفتاء الإسلامية، ومفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران في دار الإفتاء الجعفري.ثم انتقل لزيارة راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد في مقر المطرانية، والتقى متروبوليت صور وصيدا ومرجعيون لطائفة الروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري.وقد هنأت الفاعليات الروحية العميد الحجار بتوليه مهامه الجديدة آملين له التوفيق فيها.