لبنان

في وضح النهار.... ماذا يجري في هذه الطريق الجبلية؟ (صور)

Lebanon 24
15-10-2021 | 10:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عدد من المسلحين  بنصب حاجز عند مدخل عيون السيمان_بعلبك.
 
 
 
 
 
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عيون السيمان

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