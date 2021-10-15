لبنان

الصداقة اللبنانية السعودية: لا سبيل للوصول إلى الدولة الفاعلة إلا بتطبيق الدستور

Lebanon 24
15-10-2021 | 10:39
A-
A+
Doc-P-875466-637699165635779830.jpg
Doc-P-875466-637699165635779830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أملت جمعية "الصداقة اللبنانية السعودية"، من المسؤولين اللبنانيين، "التحلي بالوعي الوطني الذي لا يجب ان يغيب عن الساحة اللبنانية رغم المحاولات المتعددة الأوجه والأشكال للدفع نحو إلغاء الوطنية وإستبدالها بالسلطات المستوردة المتحورة والتي تحمل جينات هجينة تختلف عن تلك اللبنانية الأصيلة، ما يؤدي إلى نزاعات مشبوهة غير مفهومة بين اللبنانيين لا هدف منها".

وأشارت إلى أنه "على القيمين الذين يتحلون بالصفات الوطنية اللبنانية والمتمسكين بواجباتهم الوظيفية كمدخل وحل لكل النزاعات التي تحصل في لبنان أن يتوجهوا ويسعوا إلى تثبيت الإستقرار المجتمعي بمشاركة كل الأحزاب المعنية وخاصة المشاركة بالنزاعات من خلال الوصول إلى إنهاء مسألة إستخدام السلاح لتوجيه الرسائل أو للتهويل والتهديد الدائم، فالسلاح يواجه بالسلاح كما الكلام يواجه بالكلام، فالحوار من منطلق التساوي المدني هو الحل أولا وأخيرا، والتاريخ يشهد في لبنان على ما أوصل السلاح".

وختمت الجمعية: "لا سبيل للوصول إلى الدولة الفاعلة إلا بالتعقل والنية في التوجه إلى دولة مبنية على تطبيق الدستور وتنفيذ القانون، فكل ما نشهده بسبب عدم تطبيق القانون الذي نص على اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية وفصل السلطات والتي جميعها لم تطبق فيما هي الأساس، على أمل أن يفسح المجال للعقلاء ليؤدوا دورهم في لم شمل المسؤولين إلى طاولة حوار أساسها الدستور اولا".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:57 | 2021-10-15
10:59 | 2021-10-15
12:41 | 2021-10-15
11:46 | 2021-10-15
11:38 | 2021-10-15
12:18 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website