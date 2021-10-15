جريحان في حادث سير على طريق كفربنين حوارة في الضنية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شخصين أصيبا بجروح ورضوض في أنحاء متفرقة من الجسد، نتيجة تعرض سيارتهما من طراز مرسيدس لحادث انزلاق في محلة المرج على الطريق التي تربط بين بلدتي كفربنين وحوارة في الضنية.وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى سير- الضنية الحكومي لتلقي العلاج.