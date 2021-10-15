لبنان

سلسلة اجتماعات لميقاتي.. ملف الطيونة أساسي وهذا تم التأكيد عليه

Lebanon 24
15-10-2021 | 10:59
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في مكتبه اليوم، استهلها مع وزير العدل هنري خوري حبث بحث  معه ملف الاحداث التي جرت امس في منطقة الطيونة، وجرى التشديد على ضرورة الاسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى واحالة المعنيين  والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص.
كما اطلع  رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على اجواء مداولات مجلس الامن المركزي امس.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم  واطلع منه على الاجراءات التي يتخذها الجيش .
اما في الشأن المالي فقد اجرى رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضاً أولياً للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان الى صندوق النقد الدولي، على ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات  في الايام المقبلة لانهاء كل التفاصيل.
كذلك، بحث رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف خليل المراحل الاخيرة من اعداد موازنة العام 2022.
 
وعرض رئيس مجلس الوزراء مع وزير الطاقة وليد فياض جديد الاتصالات مع الجانبين الاردني والمصري في شأن تزويد لبنان بالطاقة والغاز.
ومع هذا، اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي اطلعته على تفاصيل المؤتمر الدي ستعقده الوزارة، برعاية رئيس الحكومة، في السادس والعشرين من الشهر الجاري بعنوان "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
 
 
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