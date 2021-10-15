4 جرحى في انحراف سيارة في الخيام

انحرفت سيارة رباعية الدفع من نوع "CRV" عن الطريق وذلك عند المدخل الجنوبي لبلدة الخيام في محلة باب ثنية، حيث استقرت تحت حافة الطريق، مما أدى الى اشتعالها بالكامل.وعلى الفور، حضرت فرقة من الدفاع المدني في مركز الخيام، وعملت على سحب الركاب الـ4 من داخلها ونقلهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي بواسطة سيارات إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية.