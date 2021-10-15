لبنان

4 جرحى في انحراف سيارة في الخيام

Lebanon 24
15-10-2021 | 11:14
A-
A+
Doc-P-875475-637699191886258488.jpg
Doc-P-875475-637699191886258488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انحرفت سيارة رباعية الدفع من نوع "CRV" عن الطريق وذلك عند المدخل الجنوبي لبلدة الخيام في محلة باب ثنية، حيث استقرت تحت حافة الطريق، مما أدى الى اشتعالها بالكامل.

وعلى الفور، حضرت فرقة من الدفاع المدني في مركز الخيام، وعملت على سحب الركاب الـ4 من داخلها ونقلهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي بواسطة سيارات إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:57 | 2021-10-15
10:59 | 2021-10-15
14:00 | 2021-10-15
11:46 | 2021-10-15
11:38 | 2021-10-15
12:18 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website