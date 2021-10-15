لبنان

"الوطني الحر": التعرض لمكتبنا في الهرمل عمل فردي ولا خلفيات فتنوية له

Lebanon 24
15-10-2021 | 11:25
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استنكرت هيئة "التيار الوطني الحر" في قضاء الهرمل، في بيان، "تعرض مكتب الهيئة في الهرمل للخلع وتحطيم محتوياته وحرق أعلام التيار فيه ورميها في الشارع"، وأعلنت انه "بعد التواصل مع القوى الأمنية والعسكرية والحزبية، تبين بأن هذا العمل فردي وليس له خلفيات فتنوية داخل المدينة، وقد استنكرت جميع القوى السياسية هذا العمل، لذلك نضع الموضوع في عهدة القوى الأمنية".

وتقدمت الهيئة بالشكر "لكل الذين تضامنوا معنا واستنكروا هذا العمل المشين في منطقة تأبى أن تعيش خارج العيش المشترك"، مؤكدة "الاستمرار على النهج الذي تربينا عليه على يد فخامة الجبل الرئيس ميشال عون وتحت قيادة الرئيس جبران باسيل".
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