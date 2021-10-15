لبنان

"أمل" و"حزب الله" يشيعان 2 من ضحايا أحداث الطيونة

Lebanon 24
15-10-2021 | 11:26
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شيعت حركة "أمل" وأهالي بلدة النميرية بمأتم شعبي وحركي وكشفي، المسؤول الثقافي للحركة مصطفى زبيب الذي سقط بالامس عند مستديرة الطيونة.

وسبق مراسم التشييع إحتفال تكريمي للفقيد أقيم في حسينية البلدة، وبعدها انطلقت الجنازة من أمام منزل زبيب حيث حمل النعش الذي لف بعلم الحركة على الأكف.
 
وجاب موكب التشييع شوارع البلدة وسط نثر الورود والارز وصولاً الى مدافن البلدة، حيث أم الصلاة على الجثمان مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله ثم ووري في الثرى.
 
وبعدها تقبلت قيادة الحركة وعائلة الفقيد التعازي، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
نهران تشيّع محمد تامر
 
كذلك، شيعت بلدة نهران في الكورة الشاب محمد جهاد تامر الذي توفي خلال أحداث الطيونة يوم أمس.
 
ولُف النعش بعلم "حزب الله" وجاب شوارع البلدة قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدافنها. 
 
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