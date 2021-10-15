لبنان

خير تفقد الاضرار في الطيونة بتكليف من ميقاتي: لن يكون أي مواطن خارج منزله

Lebanon 24
15-10-2021 | 11:52
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تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، منطقة الطيونة بتكليف من الرئيس نجيب ميقاتي، واطلع على الاضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية والسيارات، بحضور رئيس بلدية الغبيري معن الخليل.

وبعد الجولة قال اللواء خير: "الله يرحم الشهداء وبالشفاء العاجل للجرحى، وقد كلفنا لجانا من الهيئة العليا للاغاثة ومن الجيش اللبناني والمهندسين للكشف على الاضرار التي نتجت عن أحداث الطيونة نهار الثلاثاء المقبل وستعلن عن المستندات المطلوبة من أجل رفع الاضرار لمجلس الوزراء لتأمين المساعدات بأسرع وقت، ونتمنى التجاوب من وزير المالية أيضا نناشد وزارة الاتصالات والكهرباء والموارد المائية لاعادة الامور على ما كانت عليه، ونتمنى أن لا تتكرر هذه الاحداث وان نكون دائما يدا واحدة للتغلب على هذه المصاعب والمأساة التي نمر بها، وأكيد تعويضات اضرار بيروت متواجدة وسيتم تحويل 75 مليار للجيش للدفع تدريجيا للمساكن اولا، وأيضا يتحضر مشروع ثان للتعويض على المستشفيات والمؤسسات الرسمية مبدئيا، ونحن مستعدون للمساعدة المطلوبة من المواطنين ولن يكون أي مواطن خارج منزله".

خليل
وألقى رئيس البلدية كلمة شكر فيها اللواء خير المكلف من رئيس الحكومة للكشف على الاضرار وقال: "أعتقد أن أهالي منطقة الغبيري يرفضون الفتنة ونطلب التحقيق العادل من القضاء والقوى الامنية، ونتمنى على اللواء خير الاسراع برفع التقارير والتعويض على كل المتضررين لان الناس اليوم تمر بظروف اقتصادية صعبة والتكاليف عالية، ونأمل من الدولة أخذ الامور على محمل الجد، والجميع ضد اي فتنة تحصل، ونؤكد اننا سلميون وعلى الدولة والاجهزة الامنية التحرك".
 
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